Torna l'iniziativa “Scatole di Natale”: per regalare un sorriso ai meno fortunati

BRINDISI - L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la parrocchia Cattedrale in collaborazione con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta anche quest’anno hanno attivato l’iniziativa solidale “Scatole di Natale”. Lo scopo è di donare un sorriso a coloro i quali si trovano in difficoltà. Donare con gioia, per aiutare chi ne ha più bisogno a passare il periodo natalizio con il cuore un po’ più ricco.

Lo scorso anno sono stati regalati 297 sorrisi grazie alla generosità di tutti. La raccolta delle scatole avviene presso l’ufficio parrocchiale della Cattedrale, fino al 20 dicembre, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 20 e festivi e prefestivi negli orari delle celebrazioni.

Basta seguire delle semplici istruzioni, il tempo dedicato non è niente in confronto alla felicità di chi riceverà il dono. Basta prendere una scatola per le scarpe, o qualunque scatola abbiamo a casa e riempirla con: 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, etc...), 1 cosa golosa (confezione di cioccolatini, biscotti etc...), 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, giochi per bambini etc..), 1 prodotto per l’igiene (crema, bagnoschiuma, profumo, mascherine, gel etc.), 1 preghiera o un pensiero gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti!

In parrocchia verrà compilato un foglio per aiutare i volontari a far arrivare la scatola giusta alla persona giusta; non necessariamente deve contenere tutti gli oggetti, ma non escludere la preghiera o il pensiero gentile. Per qualunque esigenza è possibile scrivere a cattedralebrindisi@gmail.com