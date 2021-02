Torna il "Microchip day": registrazione gratuita nell'anagrafe canina

SAN DONACI - Dopo il grande successo della prima edizione, a San Donaci torna il “Microchip day”. Domenica 14 febbraio, in piazza Pio XXII dalle 9 alle 12 verranno impiantati gratuitamente microchip ai cani che ne sono ancora sprovvisti. L’iniziativa, organizzata dalla locale sezione dell’Accademia Kronos di San Donaci (Associazione di volontariato a tutela ambientale prevenzione e repressione aaltrattamento Animali) in collaborazione con l’amministrazione comunale (che ha fornito i dispositivi), è rivolta ai cittadini proprietari di cani che non hanno ancora provveduto a registrare il proprio animale nell’anagrafe canina. La precedente edizione, svoltasi domenica 17 gennaio, ha riscosso grande successo: sono stati microchippati 46 cani. Per aderire ci si deve prenotare al numero 346b4719843.

Accademia Kronos (Ak) è un ente di protezione natura (Onlus) riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. E’ nata come Accademia Kronos nel 1997 a Bologna, tuttavia è a tutti gli effetti l’erede spirituale di Kronos 1991, una delle prime associazioni ambientaliste nate in Italia (Torino 1968). Oggi è diffusa su gran parte del territorio nazionale con circa 60 sezioni attive. Le sezioni di Lecce con il suo presidente Mary Cascarano e le sezione di San Donaci (Br) con il suo presidente AntonellaPompameo che collaborano insieme nella maggior parte delle attività.

Si occupano oltre alla vigilanza che sarà attiva nelle due sezioni a breve, prevalentemente di giornate di clean up nei mesi estivi sulle spiagge del litorale salentino, con pulizia da plastiche e microplastiche dannosissime per l'ecosistema, riciclando successivamente alcuni materiali e costruendo da essi oggetti utili a combattere il degrado ambientale, o riutilizzabili per la costruzione di cucce e rifugi per animali abbandonati.