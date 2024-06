Torna il “Pasticciotto Day” tra gusto e solidarietà: chi ha aderito nel Brindisino

BRINDISI – Al via la quinta edizione del “Pasticciotto Day”, l’evento che mette in vendita il dolce tipico della tradizione leccese al prezzo di 0.90 centesimi. Tra le oltre cento pasticcerie e bar che hanno aderito all’iniziativa ce ne sono 15 del Brindisino. Quest’anno si svolgerà il 4 e 5 giugno 2024.

“Nato nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio e porre simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 19, sarà anche quest’anno un evento che proietterà il nostro territorio alla ribalta nazionale, incentivandone la promozione attraverso la sua peculiarità dolciaria più conosciuta al mondo, il pasticciotto”. Si legge sul sito di Agrogepaciok, salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare. L’evento è organizzato da Agrogepaciok in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e la Camera di Commercio di Lecce.

Pasticciotto Day 2024 si svolgerà nella seguente modalità: 4-5 Giugno: Mostra fotografica – presso Galleria di piazza Mazzini a Lecce. Il 5 giugno: giornata del “Pasticciotto day” con vendita del pasticciotto grande a 0,90 euro dall’orario di apertura della propria attività e fino alle ore 18.

Dalle ore 19 l’evento si sposta in Piazza Mazzini con Expo Pasticciotto Day in collaborazione con i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce che trasformeranno la piazza in un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto deliziando il pubblico con la preparazione in diretta di pasticciotti. Sfornati caldi a beneficio dei presenti, verranno venduti al prezzo di 1,50 euro e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di Fondazione Umberto Veronesi. Inoltre ci sarà un percorso espositivo e degustativo di altre tipicità dolciarie salentine.

Le pasticcerie del Brindisino che hanno aderito

Cosma Bar Pasticcerie

Piazza Aldo Moro – Cellino San Marco

Via Brindisi, 128 – San Pietro Vernotico

Queen Coffee di Pezzuto Giovanna

Via Cellino, 15 – San Pietro Vernotico

Nuovo Bar Del Corso

Corso Umberto I, 64 – Francavilla Fontana

Della Villa

Via Luigi Raggio, 2/G – Francavilla Fontana

Lo Zodiaco Caffè Artigianale

Via Frascata, 2 – Oria

Bar Del Porto

Via Petrolla, 80 – Ostuni – Villanova

Bar Kennedy

Viale Pola 31/A – Ostuni

Pasticciotteria Artigianale

Via Cavalieri di Vittorio, 22 – Ostuni

G&G Bar

Via Strada Provinciale, 87 – Torchiarolo

Castle Bar Pasticceria Gelateria

Piazza Castello, 31 – Torchiarolo

Marzanotto Bar Pasticceria di Salvatore Micelli

Via Calvario, 1 – Erchie

Cafè Chopin

Via Vittorio Emanuele, 43 – Tuturano

Bar Capolinea Cafè di Luperti Pasquale

Corso Roma, 118/120 – Brindisi

Aribrì Ristorante

Via Taranto, 38 – San Pancrazio Salentino

