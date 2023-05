Tornano le erbe aromatiche di Aism per aiutare le persone con Sclerosi multipla

BRINDISI - Timo aromatizzato anche al limone, maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne è per tutti i gusti. Sono le erbe aromatiche di Aism in piazza venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio. Un misto di colori e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della cucina ma soprattutto portano il profumo della solidarietà. I volontari di Aism accoglieranno la cittadinanza nei punti di solidarietà distribuiti nelle principali piazze Aism dove si potrà ricevere il kit con un mix di due piante di erbe aromatiche a fronte di una donazione di 10 euro. I fondi raccolti con le Erbe Aromatiche di Aism andranno a donare un aiuto concreto alle persone con Sclerosi multipla e patologie correlate e alla ricerca scientifica.

Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di erbe aromatiche chiamando direttamente la sezione provinciale Aism di Brindisi 0831528030 o l’indirizzo mail aismbrindisi@aism.it.

Brindisi: piazza Vittoria 5-6-7 maggio; Santuario Di Jaddico 6-7 maggio; Quartiere La Rosa Via delle Mimose 5-6-7 Maggio

Francavilla Fontana: piazzale del Carmine 6-7 maggio

Ceglie Messapica: piazza Plebiscito 6-7 Maggio

San Vito dei Normanni: piazza Vittoria 6-7 maggio

Cos’è la Sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50 per cento delle persone con Sm è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 137 mila le persone con sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della Sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con Sm. Tra le patologie correlate alla Sm vi è la neuromielite ottica (Nmo), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla Sm.

A sostegno della campagna anche il numero solidale Aism 45512, per sostenere la ricerca scientifica. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile.

Molti chef sosterranno Le Erbe aromatiche di Aism. Al fianco di Aism la splendida madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con Sm, il ballerino Ivan Cottini. Con loro gli ambasciatori Francesca Romana Barberini, conduttrice radio, Tv e Food Ambassador, gli chef Alessandro Dentone, Emanuele Mancuso e Roberto Valbuzzi e tutti gli amici che promuoveranno “le Erbe Aromatiche di Aism” attraverso i loro canali social.

All’interno dei kit delle Erbe Aromatiche di Aism offerte dai volontari nelle principali piazze italiane, ci sarà una cartolina informativa con un QrCode attraverso cui scoprire preziosi consigli e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche, non solo in cucina grazie a diversi amici di Aism.