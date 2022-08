Festa di San Lorenzo e Teodoro: riecco fuochi d'artificio e processione in mare

BRINDISI – Dopo due anni di restrizioni causate dalla pandemia, la festa dei santi patroni Teodoro e Lorenzo torna a pieno regime. Quest’anno ci saranno anche i fuochi pirotecnici e la processione in mare delle statue dei santi, uno dei momenti più attesi delle celebrazioni. Gli appuntamenti sono in programma fra giovedì 1 e lunedì 5 settembre. In vista degli eventi civili e religiosi che per cinque giorni animeranno le vie del centro, il dirigente del settore Lavori Pubblici, Costantino Del Citerna, ha già predisposto un’ordinanza in materia di viabilità. Immancabili le bancarelle, in via Del Mare.

Per giovedì 1 settembre è prevista l’installazione del tosello, tradizionale palco in cui saranno collocate le statue dei santi, all’intersezione dei corsi Roma e Umberto, nei pressi di piazza Vittoria. Dalle ore 18 di venerdì 2 settembre alle 2 del 6 settembre, saranno chiuse al traffico: Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, Via degli Albizi, Via Mattonelle, Via Belvedere, Via Monte, Via De Flagilla, Via De Terribile, Via Rubini, Corso Umberto I (Zona a Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Traffico Limitato), Cesare Battisti, Piazza Vittoria e Piazza Vittorio Emanuele II.

Nel medesimo arco temporale vigerà il divieto di transito a tutti i veicoli nel senso di marcia in entrata da Via Porta Lecce in direzione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II, e, altresì, vietata la sosta sulla Via Del Mare, nel tratto stradale compreso tra Via Fratti, Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele.

Collegato alle celebrazioni della festa patronale è l’evento “The lion king – Il cerchio della vita siamo noi”, in programma sabato 31 agosto, in piazza Duomo. Il giorno successivo, il maestro Stefano Miceli e l’attore Luca Ward saranno i protagonisti dello spettacolo “L’elmo della croce”.

Venerdì 2 settembre, a partire dalle ore 19, la “Solenne Processione a Mare dei Santi Patroni e dello spettacolo Pirotecnico”, sulle vie: viale Regina Margherita, corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, Dogana, Montenegro.

La sera di sabato 3 settembre, settembre gli eventi clou: prima la processione in mare, poi lo spettacolo dei fuochi d’artificio sullo specchio d’acqua del porto interno, seguito, a partire dalle ore 21.30, dalla processione delle statue dei santi dalla scalinata Virgilio al tosello. Domenica 4 settembre, fra le ore 19 e le 22 “Messa Pontificale” presso la basilica Cattedrale. Infine lunedì 5 settembre, la processione dei santi patroni dalla basilica Cattedrale fino alla chiesa degli Angeli.