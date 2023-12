“Torneo 8 dicembre”, la finale si giocherà in ricordo del tragico scoppio dell’impianto P2T

BRINDISI - La notte fra il 7 e l’8 dicembre del 1977 tre lavoratori del petrolchimico di Brindisi purtroppo persero la vita a causa dello scoppio dell'impianto P2T. Si trattava di Carlo Greco, Giuseppe Marulli e Giovanni Palizzotto. Altre persone rimasero ferite.

Proprio per non dimenticare questo evento tragico, Cral petrolchimico Brindisi (struttura dopolavoristica per i lavoratori dello stabilimento) ha comunicato che venerdì 8 dicembre presso il Centro Sportivo Eurosport Academy, in via Cappuccini 273/c, si svolgerà la partita finale del torneo di calcetto denominato “Torneo 8 dicembre”.

Sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare i tre scomparsi. A contendersi la finale saranno le compagini P1CR Old - P1CR Young, calcio d’inizio ore 10:00. Al termine della partita si svolgerà la premiazione di tutte le squadre partecipanti.