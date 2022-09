Il torneo "Fair Play" compie 30 anni. Grande festa a S.Gennaro: i premiati

TORRE SAN GENNARO - Non solo sport, ma anche divertimento, aggregazione, accoglienza e svago sono andati in scena in via Arezzo a Torre San Gennaro marina di Torchiarolo, nell’ambito del torneo “Fair play” memorial Caroppo-Casole, organizzato dalle famiglie famiglie Marasco e Gualtieri di San Pietro Vernotico che quest’anno ha raggiunto la sua trentesima edizione, svoltosi tra luglio e agosto scorsi.

Un appuntamento diventato un’istituzione anche per la vicina marina di Campo di Mare che ha riunito tutte le sere comitive di giovani e meno giovani e intere famiglie. Il torneo di calcio, il filo conduttore che ha tenuto insieme persone di ogni età, ma anche tante altre attività. Da cinque anni la manifestazione è dedicata ad Alessandro Caroppo e Giuseppe Casole, due giovani sampietrani che hanno perso la vita troppo presto.

Sul campetto di erbetta sintetica si sono succedute ben 59 squadre, suddivise in sette categorie, provenienti anche da Brindisi e dal Leccese. Atleti di tutte le età, quindi, hanno animato via Arezzo, regalando spettacolo e sport alle centinaia di visitatori che hanno occupato gli spalti, per tutte le serate d’estate. Ma non solo, sono tanti anche i giovanissimi che hanno trasformato “i campetti” in un luogo di ritrovo.

“leri sera si è concluso il 30º torneo Fair Play memorial Caroppo-Casole, è stata una gioia per noi festeggiare tutti insieme, premiando le squadre che hanno fatto parte di queste bellissima esperienza. Vogliamo ringraziare sentitamente tutti coloro che insieme a noi hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò. Un ringraziamento a tutte le categorie iscritte, dai pulcini agli over40. Un grande grazie va anche ai tutti i genitori dei piccoli atleti, che da sempre ci sono accanto, spendendo belle parole per noi e per il nostro operato a dispetto delle difficoltà che ogni anno siamo costretti ad affrontare. Ma abbiamo capito che uniti siamo una forza e basta vedere queste foto per capire che nonostante tutto ogni anno riusciamo a regalare ai nostri ragazzi e a tutti noi un'emozione unica. Grazie davvero perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile”, ha scritto su Facebook Lelle Marasco, il promotore del torneo, aveva 24 anni quando cominciò a radunare squadre di calcio nelle marine (i primi anni si svolgeva a Campo di Mare), non immaginando di arrivare 30 anni dopo a veder giocare i figli di coloro che negli anni sono stati protagonisti dei suoi tornei.

La premiazione

Mercoledì 31 agosto, dopo le ultime partite in una cornice di grande festa si è svolta la premiazione. Per la categoria "Fair Play” (15 squadre partecipanti) la prima classificata è “Altavilla Barber-Shop”, la seconda “The Voice-ricordando Marco de Paola” ex aequo terzo posto le squadre: Casole e Americano. Il Premio squadra Fair Play è andato a “Zonno Cacudi Show”. Capocannoniere: Emanuele Cappellini, miglior giocatore Samuele Marinò e miglior portiere Ivan Marti.

Per “Over 40” (6 squadre partecipanti): primo posto Hd assicurazioni, secondo S.R. Sport. Miglior giocatore: Tonino Macchia, miglior portiere Andrea De Giuseppe, capocannoniere Andrea Spadino.

Categoria Juniores (6 squadre): prima classificata “Calidosky”, seconda “Calacticos”. Miglior giocatore: Klà Coffi , capocannoniere Simone Melli, miglior portiere Adil Govainna. Giocatore rivelazione: Luigi Popolo.

Categoria Allievi (6 squadre): prima classificata “Bar Nautico”, Seconda: “Smart Store”, Capocannoniere: Gabriele Romunno, miglior giocatore Andrea Treccia, miglior portiere Massimo Magli. Giocatore rivelazione: Gabriele Ragusa.

Categoria Giovanissimi (10 squadre): primo posto Tabacchi Bonifacio Spv, Secondo: Amante Sport. Miglior giocatore: Sergio Sinisi , miglior portiere Mattia Colletta, capocannoniere Andrea Di Gioia . Portieri rivelazione: Simone Costantini e Giovanni Rascazzo. Giocatori rivelazione: Dario Papaleo, Luca Daria, Enea Pede, Giorgio Costantini, Francesco Malerba, Alessandro Amante.

Categoria Esordienti (10 squadre): primo posto “Rolgue Brindisi”, secondo: “New Team”. Miglior giocatore: Angelo Sileberto, capocannoniere: Antonio Maci, miglior portiere: Auricchio Michele Giocatori rivelazione: Francesco Tafuro, Alessandro Blasi, Andrea Schilardi, Filippo Liaci, Francesco Tondo, Alessandro De Marco, Matteo Ancora, Scozia, Cristiano Desiate, Andrea Leo.

Categoria Pulcini (6 squadre): Primo posto “Amici Monte D’Arena”, Secondo: “Arte e Style”. Miglior giocatore: Diego Spedicati, miglior portiere Colaci Edoardo, Capocannoniere: Diego Alula: Giocatori rivelazione: Riccardo Riccardo, Fabio Giangrande, Francesco Friscina, Jacopo De Luca, Alberto De Tommasi, Lorenzo Auricchio, Silvio Iaia, Riccardo Buccella.