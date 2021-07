Al via il torneo della Solidarietà per acquistare defibrillatori da donare ai due centri per disabili

MESAGNE - Si svolgerà domani, martedì 13 luglio alle ore 19, presso il campetto del Parco “Roberto Potì”, il I Torneo della solidarietà, un quadrangolare di beneficenza di calcio a 5 promosso dall’amministrazione comunale di Mesagne, dal Commissariato di Polizia di Stato, dalla Compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni e dal Lions Club di Mesagne.

L’impegno congiunto dei diversi soggetti, che hanno con generosità deciso di mettersi insieme per una giusta causa, servirà per l’acquisto di due defibrillatori da donare alle due realtà che sul territorio si occupano di disabilità.

I due apparecchi salvavita saranno consegnati alla cooperativa sociale “Alba”, che da oltre trent’anni offre servizio socio-riabilitativi per l’integrazione sociale delle persone diversamente abili, e all’associazione promozione sociale “Gli amici di Nico”, ente e promotore e gestore per la presa in carico delle persone con autismo.

Gli organizzatori invitano a partecipare all’iniziativa. Nei pressi del campo sarà collocato un salvadanaio per sostenere la raccolta di beneficenza.