Il mondo sotterraneo di Torre Guaceto: scoperte 43 tombe antiche nell'ultimo mese

SERRANOVA (CAROVIGNO) - Si è svolta questa mattina, mercoledì 17 luglio, la conferenza stampa di presentazione dei risultati della campagna 2024 di ricerca archeologica nella Riserva naturale di Torre Guaceto. Nello scorso mese di giugno, gli archeologi hanno rinvenuto ben 43 tombe antiche recanti oggetti di varia natura.

Tra i relatori dell'evento, Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione dell'area; Teodoro Scarano, direttore dello scavo e responsabile scientifico del laboratorio di archeologia di Torre Guaceto; Maria Piccarreta, segretario regionale ministero della Cultura della Regione Puglia; Francesca Riccio, soprintendente all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia; Sabrina Franco, assessore alla Cultura di Carovigno.

Metodi di ricerca in evoluzione

Da due anni a questa parte, le attività di scavo a Torre Guaceto non si limitano più allo spostamento della sabbia ma anche alla rimozione di parte delle dune e della vegetazione, chiaramente nel rispetto dei luoghi e di ogni prescrizione normativa. Così, sono state rinvenute decine di urne funerarie. Certo, molte danneggiate ed alcune per più di metà. È vero, però, che molto spesso gli aspetti più interessanti sono conservati nella parte inferiore, quella con maggiori prospettive di resistenza.

Per svolgere le attività, gli archeologi non hanno dovuto tenere conto solo dello scorrere del tempo ma anche dell'attività erosiva del mare e delle piante tamerici, alla ricerca di nutrienti da trovare soprattutto nelle ossa.

Nelle urne sono stati trovati corredi in metallo, spilloni, fibule ed armille. Molti gli ornamenti femminili, pochi i maschili, mancano quelli caratteristici dei personaggi di rango, poiché non è stata rilevata la presenza di armi. Alcune tombe sono prive di ossa, tanto da far presupporre a delle "celebrazioni senza defunti", un po' come accaduto per il milite ignoto.

Con uno scarto di 43 scoperte, si è passati così dalle 65 tombe totali rinvenute nelle tre annualità precedenti, a tomba 108 nell'analisi di una necropoli databile tra il 15esimo e l'11esimo a.C.

