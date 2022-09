Torre Guaceto e Decathlon a sostegno dell'Ambiente: pulizia spiagge ed escursione gratuita

CAROVIGNO - Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e Decathlon Brindisi insieme per l’ambiente e gli sport sostenibili. In arrivo tante attività aperte a tutti. Il primo appuntamento è fissato per sabato 17 settembre, per festeggiare il World clean-up day con un evento di pulizia spiagge ed un’escursione gratuita.

Tornano gli incontri di comunità di Torre Guaceto e questa volta con un partenariato d’eccezione che vede Decathlon Brindisi impegnata nell’organizzazione al fianco del Consorzio di Gestione dell’area protetta.

In occasione del World clean-up day, i volontari potranno scendere in campo con il Consorzio e Decathlon Brindisi, che offriranno tutto il materiale utile all’attività e gadget, e dare il proprio contributo alla tutela della riserva, tornando a rimboccarsi le maniche sulle spiagge di Torre Guaceto per l’intera mattinata a partire dalle ore ore 10.

Per partecipare all’evento a numero chiuso, viste le peculiarità del Parco, basterà compilare il form https://eventi.decathlon.it/eventi/sportdays-17-settembre-2022-21 entro le ore 12 di giovedì 15 settembre. Non solo, nella stessa giornata, a partire dalle 16, gli utenti potranno partecipare gratuitamente all’evento di trekking che il Consorzio e Decathlon Brindisi realizzeranno in collaborazione con la cooperativa Thalassia. Un’escursione che vedrà i partecipanti battere un percorso lungo 10 chilometri nel cuore di Torre Guaceto.

Per partecipare occorre registrarsi https://eventi.decathlon.it/eventi/trekdays-17-settembre-2022 entro le ore 12 di giovedì 15 settembre.

“La rete delle alleanze di Torre Guaceto si amplia ulteriormente - ha commentato il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, e non possiamo che esserne felici. Noi ci occupiamo di tutela ambientale, Decathlon di sport, insieme possiamo raggiungere obbiettivi importanti per la natura e per chi la vuole vivere in modo sostenibile. Nell’ambito del protocollo d’intesa che abbiamo da poco sottoscritto, realizzeremo numerose attività eco-friendly”.

Una giornata dedicata all’ambiente e alla scoperta del gioiello naturalistico di mare e di terra. “Rendere i piaceri e i benefici dello sport durevolmente accessibili al maggior numero di persone – ha commentato Claudio Algerini, direttore di Decathlon Brindisi -, è la nostra mission aziendale e in tal senso la collaborazione con il Consorzio permetterà a tante persone di scoprire, vivere e proteggere le bellezze di Torre Guaceto”.