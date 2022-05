Torre Guaceto e Nuovo Teatro Verdi: il Comune cerca nuovi componenti del Cda

BRINDISI - Sul sito del Comune di Brindisi sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la nomina di due rappresentanti dell’ente, come vice presidente e componente, per il consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto e per il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Per tutte le posizioni, la dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi - settore servizi generali direttamente o a mezzo raccomandata o con posta certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it entro le ore 12 del 20 maggio 2022. Requisiti e documenti da allegare previsti sono specificati nei relativi avvisi.