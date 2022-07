A Torre San Gennaro alcune riprese del film “Il contrabbandiere”

TORRE SAN GENNARO - Il bar "Olindo Cafè" di Torre San Gennaro per qualche ora si è trasformato in set cinematografico e cameramen e attori non sono passati inosservati nella marina piena di villeggianti. Nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio, sono state giarate alcune scene del film “Il contrabbandiere” del regista brindisino Federico Rizzo, prodotto dalla “Giuseppe Romanelli Film” il cui casting si è svolto a maggio scorso.

Le riprese sono state effettuate sulla terrazza posta sul retro del locale che si affaccia sul mare, lo stesso mare che tra gli anni '80 e '90 è stato protagonista di sbarchi di sigarette, inseguimenti e blitz della Finanza. Nella giornata di domani, invece, la troupe si sposterà al porticciolo, via del Maestrale sarà chiusa al traffico per la durata delle riprese e in viale Marinai D'Italia (la strada che collega Torre San Gennaro a Campo di Mare) torneranno le "Alfette".