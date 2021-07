Torre San Gennaro, la chiesetta torna a splendere grazie ai contributi dei cittadini

TORRE SAN GENNARO - A distanza di un mese esatto dall’appello sulla raccolta fondi, la chiesetta di via Santissima Immacolata di Torre San Gennaro è stata ristrutturata e restituita alla comunità. Sono stati raccolti oltre mille euro e le donazioni continuano. Soddisfatti i residenti che avevano chiesto aiuto ai concittadini per rimettere a nuovo la chiesetta simbolo della marina.

E’ stata realizzata oltre 60 anni fa in una minuscola stanza, incastonata tra le residenze estive, ma non era mai stata sottoposta a manutenzione. Quest’anno il tetto era a rischio crollo, per metterlo in sicurezza servivano oltre 500 euro.

Si tratta di una chiesetta gestita dagli stessi abitanti che si autotassano per l’acquisto di piante, ceri e prodotti per la pulizia, la proprietaria dell’immobile è scomparsa oltre 30 anni fa. Fino a quando non è stata costruita la nuova chiesa, molto più grande e accogliente, quella di via Santissima Immacolata era il punto di riferimento per tutte le celebrazioni religiose e resta un luogo di culto per chi non manda la Fede in vacanza. Gli abitanti che se ne prendono cura non potendo sostenere la somma per la ristrutturazione avevano lanciato un appello, chiedendo offerte libere alla cittadinanza. Il rischio era la chiusura. La risposta è stata inaspettata.

Sono stati raccolti oltre mille euro in poco tempo, nel giro di un mese la chiesetta è stata rimessa completamente a nuovo. Oltre ai lavori di messa in sicurezza del solaio, sono state eseguite altre opere di manutenzione ed è stata acquistata una nuova statua della Vergine, più grande, dopo che quella precedente era stata rubata e sostituita con una molto più piccola.

Continuano ad arrivare piccoli contributi che permetteranno di mantenere in vita il piccolo luogo sacro divenuto ormai punto di riferimento anche per i turisti. Gli organizzatori della raccolta fondi ringraziano quanti hanno preso a cuore la causa permettendo la ristrutturazione completa dell’immobile.