Torre San Gennaro: istruzioni per l'uso. Attivati varchi pedonali, rimossa isola ecologica

TORRE SAN GENNARO – Da mercoledì 9 agosto a Torre San Gennaro e Lendinuso, marine di competenze del Comune di Torchiarolo, sono attivi i varchi delle aree pedonali. Per Torre San Gennaro riguardano via Siracusa/Via del Maestrale (Borgo dei Pescatori); via Toti (accesso su Piazza Garibaldi). Per Lendinuso via della Sogliola/via del Polpo (accesso Piazzale Nautico) e via del Cavalluccio Marino (per lungomare via dell'Ostrica). Il controllo elettronico degli accessi vige dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 24 dal lunedì al venerdì. Sabato, domenica e festivi “0-24”. Stessa disposizione dal 7 al 20 agosto 2023.

Sono autorizzati al transito (pur se al momento privi di Pass cartaceo) gli utenti che hanno presentato la richiesta e che non hanno ricevuto una comunicazione di diniego. Per chi è già in possesso di Pass si ricorda di controllare la validità e se scaduto di richiedere il rilascio del nuovo Pass. L'accesso in queste aree a circolazione ristretta è subordinato alla registrazione della targa del veicolo nel Sistema di rilevazione delle infrazioni e al rilascio di permesso.

I veicoli in possesso del contrassegno di sosta e circolazione per persone con disabilità possono ottenere esenzioni e deroghe per l’ingresso purché: la persona con disabilità intestataria del pass è a bordo del veicolo al momento del transito; il contrassegno è esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo. Chi frequenta normalmente dette località, inoltre, può richiedere l'inserimento del proprio veicolo tra quelli autorizzati in forma permanente previo presentazione di apposita domanda reperibile sul sito internet del comune di Torchiarolo (La validità della comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto del disabile, è subordinata alla scadenza naturale del contrassegno di parcheggio disabili). Il titolare del contrassegno disabili che accede in dette aree in forma sporadica deve comunicare entro 48 ore l'avvenuto transito all'indirizzo mail ztl.polizialocale@comune.torchiarolo.br.it Per visualizzare tutta la modulistica: https://www.comune.torchiarolo.br.it/servizi/modulistica-polizia-locale/1152-modulistica-ztl.html

Una buona notizia?

Una buona notizia quella dell’istituzione dei varchi elettronici per i pedoni, i ciclisti, i bambini e coloro che non amano particolarmente le emissioni dei tubi di scappamento. Meno buona per automobilisti e residenti delle aree interessate. Una delle lamentele, su Torre San Gennaro, riguardo a queste nuove disposizioni, si riferisce alla carenza di parcheggi, specie dopo la demolizione di via Delle Dune che collega Torre San Gennaro a Lido Presepe, oggi viale alberato.

Ma anche alla carenza di altri servizi: molte strade sono rotte e pericolose, le fontane pubbliche inutilizzabili. Docce che funzionano a intermittenza. Ma ci sono anche molti episodi di vandalismo e negligenza. Sembrerebbe che a Torre San Gennaro, oltre ai pass si dovrebbero fornire delle vere e proprie istruzioni per l'uso della marina. Tornando ai parcheggi va ricordato che tra le disposizioni a tutela dei residenti delle zone interessate dai varchi pedonali, c'è quella di poter parcheggiare l'auto vicino la propria abitazione da mezzanotte alle 9.

Vandalismo e negligenza

I rubinetti delle fonti di erogazione idrica ripristinati per l'ennesima volta il 14 luglio scorso vengono regolarmente vandalizzati. Un discorso a parte lo merita la fontana di acqua potabile sita accanto ai bagni pubblici. Ha funzionato solo per pochissimi giorni dopo l’ultimo (l’ennesimo) ripristino (quello di metà luglio). Qualcuno ha smontato la maniglia, per l’ennesima volta. Probabilmente non verrà più sistemata.

Le colonnine di ferro anti parcheggio che impediscono l’ingresso di tutti i veicoli al piazzale Garibaldi sono state divelte, ripristinate e nuovamente divelte. Da chi? Un aiuto potrebbe giungere dalle telecamere di videosorveglianza installate nei giorni scorsi. Ma il danno ormai è stato fatto, la fontana è senza maniglia e pali a terra. Questo significa che il cittadino che vuole bere senza spendere soldi per acquistare una bottiglietta d’acqua, non può farlo. Che gli automobilisti senza scrupoli si infilano nei varchi creati dai pali abbattuti e i pedoni sono sempre a rischio.

Qualche giorno fa si erano tappate le caditoie delle acque reflue poste sotto le docce, per la troppa sabbia. Il piazzale si è allagato, si è reso necessario l’intervento dell’autospurgo. Soldi pubblici spesi. Per evitare che si ripeta basterebbe giungere alle docce con piedi meno sporchi di sabbia. Forse ognuno dovrebbe cominciare a comportarsi con le marine e i luoghi pubblici in generale così come si comporterebbe in casa propria.

Il parco giochi? E' stato installato solo due anni fa con finanziamenti pubblici: sono rimasti 3 giochi, il resto vandalizzato, riparato e nuovamente vandalizzato.

Rimossa l’isola ecologica

C’è da aggiungere, a proposito di comportamenti indisciplinati, che l’isola ecologica collocata i primi di giugno alle porte del centro abitato di Torre San Gennaro, per permettere una migliore gestione dei rifiuti è stata rimossa: era stata trasformata in discarica, svuotata diverse volte e nuovamente riempita di rifiuti,

Tutto questo nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio nella marina funzioni regolarmente. Così come quello di ritiro degli "ingombranti". Va anche ricordato che il comune di Torchiarolo ha un centro di raccolta di ingombranti aperto tutti i giorni. I bidoncini siti in piazza Garibaldi vengono svuotati due volte al giorno, ma qualcuno vi conferisce anche i rifiuti domestici. Anche qui le telecamere aiutano.

Molte cose non funzionano nella marina e diritti e doveri vanno spesso in contrasto, “paghiamo le tasse” dice più di qualcuno “e non abbiamo adeguati servizi”. C’è ancora molto da fare ma il rispetto e la collaborazione devono essere alla base di ogni convivenza anche quelle negli spazi pubblici.

Il comandante della Polizia locale Lorenzo Renna, sempre più attento alle esigenze dei cittadini, invita tutti a segnalare criticità, incongruenze, disservizi ma anche i comportamenti incivili alla sua mail personale: comandante.polizialocale@comune.torchiarolo.br.it. L’anonimato è garantito.

Perchè si parla sempre di Torre San Gennaro?

Perchè si parla sempre di Torre San Gennaro? Tra le marine di competenza del comune di Torchiarolo (le altre sono Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta che anche meritano ampia attenzione), è quella che registra il maggior numero di presenze turistiche, motivo per cui era stato scelto di posizionare in questa marina l'isola ecologica. Ed è quella pienamente vissuta anche d'inverno. Un paio di bar sono aperti tutto l'anno e attirano decine di persone, turisti compresi in ogni stagione. Le altre attività presenti chiudono battenti a settembre inoltrato, anche ottobre. Una marina, inoltre, caratterizzata solo da spiaggia libera e a disposizione di tutti. E tutti devono rispettarla.