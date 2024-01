Torre San Gennaro: la marina bella, dannata e sempre dimenticata

TORRE SAN GENNARO – Chi ha visitato la marina di Torre San Gennaro nel periodo delle festività natalizie (e si tratta di centinaia di persone, lo dice il numero di soli caffè fatti dai bar del posto), l’ha trovata in totale stato di degrado e abbandono. Sabato 16 dicembre c’è stata una forte mareggiata, l’ennesima, che ha portato sabbia e detriti sul piazzale Garibaldi rendendolo quasi impraticabile. Nessuno fino ad oggi si è occupato della rimozione di quel materiale, della bonifica, della messa in sicurezza, della pulizia. Del decoro.

“Decoro” si, questo termine sconosciuto ai più. Proprio il termine che stabilisce il biglietto da visita dei territori. Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, competente per territorio, sabato scorso, contattato da BrindisiReport ha assicurato che l’opera di bonifica è stata organizzata, che per rimuovere tutti quei detriti servono mezzi meccanici e ha spiegato che non è stato possibile intervenire prima. Le mareggiate purtroppo non si possono prevedere e fanno danni ovunque colpiscono. Ma ci sono anche le aiuole piene di erbaccia, le strade colabrodo, i lavori di riqualificazione fatti male.

Scrivere puntualmente di degrado e abbandono di una marina dove alcune famiglie di imprenditori hanno costruito una fonte di reddito, per alcune l’unica, non è certo una buona azione. E non è intenzione di questo giornale pubblicizzare negativamente i territori, ma alcune situazioni non si possono più ignorare.

Qualche amministratore del comune di Torchiarolo ha mai visitato d’inverno e regolarmente Torre San Gennaro? Ha mai toccato con mano l’affluenza continua di gente di ogni età, sia nelle giornate di sole che in quelle di pioggia? Grazie a due bar sempre aperti e a un ristorante con vista mare, la piccola località balneare a sud di Brindisi è meta di famiglie, comitive, ma anche turisti, sportivi, amanti del mare, tutti i giorni dell’anno.

Il caffè al mare, la semplice passeggiata per respirare iodio e scattare fotografie da mandare a parenti e amici lontani per molti è un’abitudine quotidiana. Perché trovarla sempre in stato di degrado? Perché doversi vergognare quando arrivano i turisti?

Perché non è stato possibile rendere presentabile la marina in occasione delle festività natalizie? La risposta la si può trovare andando direttamente sul posto.