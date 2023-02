Torre San Gennaro, il progetto di riqualificazione verso la conclusione

TORRE SAN GENNARO - Operai a lavoro nella marina di Torre San Gennaro per la conclusione del progetto milionario di riqualificazione del paesaggio costiero avviato ormai 9 anni fa. Nella mattinata di oggi, martedì 21 febbraio, è stata smantellata una parte della pavimentazione di piazzale Garibaldi per permettere la sosta dei mezzi pesanti che serviranno per completare l'ultimo tratto interessato dai lavori. Quello più esposto alle mareggiate, danneggiato gravemente proprio dalle burrasche degli ultimi anni. Il progetto prevede l'installazione di micropali "berlinesi" lungo il tratto compreso tra via Napoli e piazzale Garibaldi, per 80 metri.

"Si tratta di un intervento molto delicato e anche rischioso che richiede una grossa responsabilità - spiega l'ingegnere del comune di Torchiarolo, Daniele Gravili, contattato telefonicamente da BrindisiReport - verranno eseguite delle perforazioni profonde circa 10 metri. Era necessario attendere che il mare si ritirasse e marzo è il periodo ideale per operare in sicurezza. Nel frattempo abbiamo concluso tutto l'iter burocratico e la ditta appaltatrice ha individuato l'azienda specializzata per queste opere. Per niente semplici se si considera che in quel punto c'è anche il collettore principale della fognatura. Per eseguire questi lavori nel tratto di piazzale Garibaldi interessato verranno piazzati macchinari molto ingrombranti e pesanti e per questo il primo intervento da fare è quello di rimuovere la pavimentazione, si danneggerebbe gravemente e irrimediabilmente".

Il progetto, quindi, si avvia verso la conclusione? Gravili assicura che ci siamo, che finalmente sta per scriversi la parola fine di un'opera importante e al tempo stesso complessa considerato il coinvolgimento costante di altri enti come la Soprintendenza e il Demanio che hanno spesso richiesto ulteriori verifiche e approndimenti portando anche alla modifica del progetto stesso. Come è capitato per il porticciolo turistico, purtroppo sempre più in degrado, che non è più stato interessato dai lavori così come prevedeva il progetto iniziale.

Nell'arco di un paio di settimane dovrebbero essere completati definitivamente tutti gli atti e poi il cantiere verrà avviato. Per la prossima stagione estiva dovrebbe essere tutto pronto. Purtroppo il condizionale è d'obbligo. L'amministrazione è a lavoro anche per cercare i finanziamenti necessari per rifare il manto stradale delle marine, diventato, ormai un campo minato.