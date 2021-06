Torre San Gennaro: rifiuti, alghe, pietre e tronchi, spiaggia inaccessibile

TORRE SAN GENNARO - Si torna a parlare dei disagi dei residenti della zona di Torre San Gennaro (marina di Torchiarolo) nota come "Mare te le fimmine": dopo la questione legata alle panchine e al disturbo della quiete pubblica legato ai giochi pomeridiani dei bambini, un altro problema è la pulizia dell'arenile. Come mostrano le foto scattate nella mattinata di oggi da un residente, l'avvocato Francesco Cascione, quel tratto di spiaggia è letteralmente "off-limits" a causa della sporcizia.

E' piena di materiale di risulta, alghe, pietre e tronchi. Impossibile attraversarla per fare un bagno al mare o sostarvi per prendere il sole. Si sa che gli elementi della natura non possono essere rimossi ma i rifiuti si. E forse si potrebbero anche accantonare le pietre per poi riposizionarle sulla sabbia a fine stagione. Intanto da quanto spiega Cascione la pulizia è un optional.