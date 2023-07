Torre San Gennaro: tornano in funzione docce, fontana e bagni pubblici

TORRE SAN GENNARO - Operai a lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 14 luglio, nella marina di Torre San Gennaro (di competenza del comune di Torchiarolo) per ripristinare il servizio docce, rimettere in funzione la fontana e rendere fruibili i bagni pubblici.

Tutti servizi importanti per i frequentatori della marina la cui mancanza aveva suscitato malcontento. Purtroppo gli impianti erano diventati inutilizzabili a causa di atti vandalici che vengono perpetrati a cadenza regolare. In più occasioni erano stati rubati i rubinetti e messi fuori uso i bagni. Oggi per l'ennesima volta sono stati sostituiti, dei lavori se ne è occupata la ditta Morello Srl appaltatrice del progetto di riqualificazione costiera giunto quasi al termine.

In attesa dell'installazione delle telecamere, il cui progetto è pronto per essere reso operativo, si invitano i cittadini a rispettare i servizi pubblici e segnalare episodi di vandalismo.