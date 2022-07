Torre San Gennaro, per gli "schiamazzi" salta il Torneo sotto le stelle

TORCHIAROLO - “Disturbo della quiete pubblica, schiamazzi, rumori molesti, assembramenti rumorosi ecc..”, sono questi i motivi per cui il comune di Torchiarolo non ha autorizzato il “torneo sotto le stelle”, organizzato dall’associazione sportiva “Fair Play”, in programma per sabato 9 luglio in via Arezzo a Torre San Gennaro. Una manifestazione sostenuta da Csain (Centri sportivi aziendali e industriali) e sempre attesa dagli appassionati di calcio. Erano dieci le squadre iscritte provenienti dal Brindisino e dal Leccese, che hanno dovuto rinunciare a un appuntamento storico della marina. Una delle poche attività che creano aggregazione e divertimento. Gli organizzatori vogliono vederci chiaro, specie perché due anni fa lo stesso torneo, organizzato per altro in pieno agosto, fu autorizzato dall’allora commissario prefettizio.

“A chi diamo fastidio? Cosa è che disturba? Ragazzi che urlano e arbitri che fischiano? Per una sola notte all’anno poi?”, si chiedono i membri dell’associazione Fair Play che da anni organizza tornei di calcio in via Arezzo a Torre San Gennaro.

Il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese contattato telefonicamente da BrindisiReport spiega che in passato alcuni residenti si sono lamentati per i rumori provocati dalla manifestazione sportiva tanto da produrre esposti. “Purtroppo quel campo di calcio sorge tra le abitazioni e non tutti i cittadini sono d’accordo con le attività che si svolgono in estate - spiega Ciccarese - non mi sembra il caso ricevere esposti per una partita di calcio, per questo l’ingegnere ha ritenuto opportuno non autorizzare. Se gli stessi campi si trovassero in aperta campagna non ci sarebbe nemmeno bisogno di chiedere il permesso. Non ho nulla contro lo Sport, anzi iniziative di questo genere non possono che fare bene al territorio ma purtroppo la situazione è questa”. Qualcuno, quindi, si deve mettere d’accordo. I residenti soprattutto.

“Avevamo scelto i primi di luglio proprio perché si tratta di un periodo poco affollato, non tutti si sono trasferiti nelle residenze estive e la marina di sera è pressoché deserta” spiegano ancora gli organizzatori. Va precisato che il campo di calcio in questione è situato in periferia tra Torre San Gennaro e Campo di Mare in una zona divenuta residenziale nel corso degli anni. In quel campo di calcio si organizzano partite da decenni.

“Ci chiediamo se il Comune sia andato a fondo alla questione, se ha accertato, con dati alla mano, il livello di disturbo alla quiete pubblica, se ha fatto tutti gli accertamenti del caso per stabilire con esattezza in che misura un torneo di calcio disturba. In ogni caso si tratta di una sola notte in tutta la stagione estiva e di iniziative che promuovono lo sport”.