Torre San Gennaro: torna l'appuntamento con il degrado e il disinteresse

TORRE SAN GENNARO - Spiace ribadirlo ma ancora una volta a Torre San Gennaro, marina di competenza del comune di Torchiarolo, torna l'appuntamento con il degrado. Anche quest'anno, come ormai accade da qualche anno a questa parte, la località balneare a sud di Brindisi non è pronta all'appuntamento con villeggianti e vacanzieri. Per il lungo ponte del 25 aprile in molti sono "tornati a casa", altri e tanti hanno scelto la Puglia come meta turistica, litorale brindisino compreso.

La giornata di ieri, domenica 23 aprile, è stata la prima vera giornata dal sapore quasi estivo e in molti, come d'abitudine, si sono riversati nelle marine per la passeggiata al mare. Si potrebbe dire che la marina è stata presa d'assalto da famiglie e comitive di giovani e non, da mattina fino al tramonto. Peccato però che, ancora una volta, hanno trovato solo degrado e disservizi. Le foto a corredo di questo articolo non hanno bisogno di ulteriori commenti. Ma si spera, ancora una volta, in un esame di coscienza.