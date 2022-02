Danneggiata la barca in piazza Thea: installazione presa di mira dai vandali

TORRE SANTA SABINA (CAROVIGNO) - Una installazione che si ri fa all'ambiente marino ed una piazzetta riqualificata grazie ai residenti di Santa Sabina. Piazza Thea, però, ha subito un atto vandalico, proprio, questa mattina (venerdì 11 febbraio 2022): qualcuno si è arrampicato per strappare e portare via il salvagente che completava l'opera. "Chiunque sia stato è un disgraziato" - a parlare sono alcuni residenti che a ottobre scorso hanno fatto richiesta di concessione all'autogestione dell'ordine di piazza Thea - per la quale, dicono, "non è mai pervenuto alcun riscontro".





Nonostante il silenzio degli uffici, i residenti hanno continuato a prendersi cura della piazzetta, un piccolo paradiso come lo definiscono distrutto dal vento di questi ultimi giorni ma, garantiscono, "il salvagente fino a ieri sera c'era poi qualcuno lo ha tirato via, arrampicandosi o utilizzando una scala data l'altezza, anche, perché il salvagente era bloccato con dei perni sia sulla parte superiore che su quella inferiore".