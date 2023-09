Da Torre Santa Susanna a San Giovanni Rotondo in bici contro la fibrosi cistica

TORRE SANTA SUSANNA- Sabato 16 settembre scorso si è svolto l'11esimo ciclo-pellegrinaggio, organizzato da Oronzo De Tommaso, responsabile della delegazione, per la ricerca della Fibrosi Cistica Brindisi - Torre e dal "Team Bike Torrese" partendo da Torre Santa Susanna verso San Giovanni Rotondo, per raggiungere il Santuario di San Pio.

Grazie alla loro donazione hanno potuto e voluto indossare la maglia "La ricerca sui pedali", un progetto che Oronzo De Tommaso ha personalmente intrapreso, insieme agli amici con i quali condivide la stessa passione, trasformata nel tempo in un veicolo di comunicazione e di sostegno per una delle malattie genetiche più gravi la “Fibrosi Cistica” .



Al progetto, ideato nel 2021 dalla delegazione di Brindisi-Torre, nel 2022, si sono uniti la delegazione di Firenze con Virginia Fiori ed il volontario siciliano Rosario Grasso. Lo scopo del tour è divulgare la conoscenza della malattia nel territorio Italiano, per far comprendere quanto sia fondamentale il sostegno alla ricerca, affinché si possa raggiungere un concreto traguardo, che permetta ai pazienti di diventare adulti.

La ricerca sta facendo grandi passi avanti e l'età di sopravvivenza sta diventando sempre più alta, consentendo, a chi è affetto da tale patologia, una vita "normale" proiettata, verso un futuro, ricco di sogni e progetti realizzabili. Sicuramente c'è ancora tanto da fare e continuare a promuovere la ricerca è l'unica strada da percorrere, sperando in risultati sempre più risolutivi, per debellare la fibrosi cistica.

Ancora una volta la comunità Torrese, partecipando, con entusiasmo, a questo tour, è riuscita a far parlare della ricerca e di quanto sia importante sostenerla.

Il responsabile della delegazione Ffc Oronzo De Tommaso, instancabile e tenace nel portare avanti tanti progetti finalizzati alla ricerca, ringrazia i protagonisti di quest'ultima straordinaria iniziativa, Gaetano Coppola, Pietro Calabrese, Danilo Valente, Carlo Panna, Fernando Corrado, Domenico Saponaro. Viva la solidarietà e l'amore verso l'altro...ad maiora semper