L'ex convento delle suore antoniane affidato a una cooperativa sociale

TORRE SANTA SUSANNA - Per l'ex convento delle suore antoniane si prospettava un futuro poco felice, col rischio per Torre Santa Susanna di ritrovarsi con uno stabile in abbandono. Ma un "miracolo" è avvenuto, come recita una determina e dopo regolare bando di gara: una cooperativa (la costituenda Ati San Bernardo cooperativa sociale onlus s.r.l. e coop sociale) si è aggiudica la cessione in locazione per anni 15+15 (salvo disdetta) dell'immobile, già denominato congregazione di carità Antonio Maria Leo. Sarà adibito a struttura sanitaria o socio sanitaria, o socio assistenziale.