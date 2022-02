Inni e bandiera per la libertà dell’Ucraina a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Domani (lunedì 28 febbraio) da via Nicola Ricciotti, nel centro di Torre Santa Susanna, verranno diffusi l’Inno Nazionale Italiano, la Primavera di Praga, Avanti Ragazzi di Buda e l’Inno Nazionale Ucraino. “Sarebbe bello - fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa - se invece di ascoltarli da lontano, chi crede che bisogna lottare contro le guerre e contro le invasioni da chiunque e in qualunque parte del mondo realizzate potesse ascoltarli in via Nicola Ricciotti alle ore 18. L'invito è rivolto ad associazioni e cittadini. A ospitare l’iniziativa è lo studio Legale Missere, sulla cui facciata è stata esposta una bandiera con i colori dell’Ucraina, sormontata dalla scritta “Ucraina libera”.