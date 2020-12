Nuove opere idriche: 14 e 16 dicembre sospensione dell'erogazione

TORRE SANTA SUSANNA - Nuove opere idriche saranno realizzate a Torre Santa Susanna per migliorare il servizio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese sospenderà temporaneamente la normale erogazione idrica i giorni 14 e 16 dicembre 2020 in via Martiri della Resistenza, dall’incrocio con via Tevere all’incrocio di via Donatello, e via Muscogiuri, dall’incrocio con via Tevere all’incrocio di via Donatello.

Le sospensioni avranno la durata di circa 3 ore ciascuna, a partire dalle ore 11:00 con ripristino alle ore 14:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.