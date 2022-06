Black-out su tre linee elettriche, disagi a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti immediatamente a Torre Santa Susanna dove tre linee elettriche sono andate, completamente, in black-out. Al momento non è dato sapere il motivo, trattandosi di linee interrate i fattori possono essere diversi ma i tecnici hanno allertato l'arrivo delle Power Station per evitare di fare attendere i tempi delle riparazioni definitive. Il sindaco Michele Saccomanno ha rassicurato i cittadini "I lavori dureranno tutto il giorno ma tra poco dovremmo comunque avere la ricircolazione di corrente elettrica".