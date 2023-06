Un torneo di calcio per celebrare la "Giornata mondiale del rifugiato"

TORRE SANTA SUSANNA - Venerdì 30 giugno 2023 a Torre Santa Susanna, la cooperativa "Alveando" e la cooperativa "Il Melograno", enti gestori dei progetti Sai Msna e Ordinari di Torre Santa Susanna, organizzano un torneo di calcio presso il centro sportivo "Curtarici", traversa sulla via per Oria, a partire dalle ore 17.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Torre Santa Susanna, è stato ideato con l’intento di celebrare la “Giornata mondiale del rifugiato”.

L’appuntamento annuale è voluto dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese. Filo conduttore delle iniziative Sai per la Giornata mondiale del rifugiato 2023 è lo slogan “Agire l'accoglienza”.

In questo pomeriggio di festa scenderanno in campo otto squadre, composte dai ragazzi accolti nei progetti di accoglienza ma anche da ragazzi del territorio. E? stato possibile aderire al torneo entro il 22 giugno 2023 in maniera gratuita. Obiettivo della manifestazione è creare momento di incontro, integrazione e socialità all'insegna dello sport e del divertimento. A seguire ci sarà il dj set "Enjoydiversity" una selezione musicale dal mondo, ad opera dei beneficiari dei progetti Sai di Torre Santa Susanna.