Traffico e carenza parcheggi in centro: "Utilizzare il cortile delle scuole Salvemini e San Lorenzo”

Con l’arrivo delle festività natalizie si ripropone il problema della carenza di posti auto per le vie di Brindisi. A patirne sono in particolare i residenti del centro, per i quali la ricerca di un parcheggio al momento del rientro a casa dopo una giornata di lavoro, può trasformarsi in un’odissea. Un cittadino lancia la proposta di riattivare, almeno fino alla festa dell’Epifania, il parcheggio della scuola Salvemini, già utilizzato nei mesi estivi, e di mettere a disposizione della cittadinanza anche il cortile della scuola San Lorenzo. Riportiamo di seguito la sua proposta.

In coincidenza con le festività natalizie si rende opportuno riaprire il parcheggio attiguo alla scuola Salvemini, ma anche ad utilizzare quello meno ampio della scuola San Lorenzo. Il centro storico è soffocato dal traffico per lo shopping natalizio, non solo per la presenza dei numerosi negozi, ma anche per la concentrazione di pizzerie, pub e ristoranti ubicati a ridosso e nel centro storico.

L’imbarazzante ingorgo verificatosi la sera dell’8 dicembre e nel fine settimana successivo in via Tarantini e nelle strade adiacenti dagli automobilisti che intendevano assistere seduti nelle proprie auto al video mapping proiettato in piazza Duomo ha determinato disagi a tutta la circolazione (il problema è stato poi risolto con un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico di via Tarantini e via Duomo nel periodo delle festività, ndr), la presenza dei mercatini all’interno delle Scuole Pie, gli eventi in calendario in piazza Vittoria, la programmazione degli spettacoli nel teatro Verdi, e l’assoluta mancanza di adeguati parcheggi nel centro storico, ha contributo a determinare un indescrivibile caos che mal si addice ad una città civile e stride nei confronti di un periodo natalizio tanto atteso dai cittadini.

Aprire il parcheggio della scuola Salvemini e della scuola San Lorenzo contribuirebbe ad alleviare il problema del traffico almeno per tutto il tempo che riguarda il periodo di festività e solleverebbe il gravoso problema degli abitanti del centro storico che spesso non riescono ad entrare nelle proprie abitazioni. Contestualmente si dovrebbe programmare un costante impegno dei mezzi pubblici per il trasporto di persone dalla periferia verso il centro storico a ridosso dello svolgimento degli eventi in programma. Il Comune dovrebbe prendere immediati provvedimenti per non costringere i cittadini a disagi che potrebbero diventare sempre più gravosi nei prossimi giorni.