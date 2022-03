Tragedia della Katër i Radës, la commemorazione per i morti a Brindisi

BRINDISI - Oggi, lunedì 28 marzo, alle 16.30 ci sarà una manifestazione per ricordare la tragedia della Katër i Radës. Si terrà un lancio di fiori in mare sul lungomare Regina Margherita a Brindisi. La manifestazione è organizzata dal sindacato Cobas e dall'Asgi.

Recita un comunicato: "Il lancio di fiori in mare è per ricordare tutti i morti in mare, per terra, nel tentativo di avere un futuro diverso. Abbiamo invitato Krenar Xhavara, naufrago protagonista della lotta per il recupero della nave, che ci racconterà quel drammatico viaggio. Krenar e suo fratello Viron furono due pilastri del Comitato dei naufraghi, nato per recuperare i corpi rimasti nella nave a 852 metri sotto mare".

L'imbarcazione albanese Katër i Radës fu protagonista di un incidente con una nave della Marina Militare Italiana il 28 marzo 1997. A bordo c'erano circa 120 persone di origine albanese, prevalentemente donne e bambini, diretti in Italia. Nel tentativo di contrastarne l'approdo sulla costa italiana, ci fu l'affondamento dell'imbarcazione con la morte di 81 persone, 27 dispersi, solo 34 furono i superstiti.