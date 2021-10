Transizione ecologica e decarbonizzazione al centro di un'assemblea della Cgil

Delegati e delegate sindacali e Rs/Rls della Filcetm Cgil sono stati convocati per mercoledì 13 ottobre prossimo presso la sala conferenze dell’Hotel Nettuno di Brindisi

BRINDISI - Delegati e delegate sindacali e Rs/Rls della Filcetm Cgil sono stati convocati per mercoledì 13 ottobre prossimo presso la sala conferenze dell’Hotel Nettuno di Brindisi per lo svolgimento dell’Assemblea Generale a cui parteciperà Ilvo Sorrentino segretario nazionale della Fillctem Cgil.

Nel corso della riunione si discuterà di transizione ecologica, decarbonizzazione e della necessità di nuove politiche industriali e sviluppo programmato del Paese nei vari settori, dalla mobilità alla logistica, coordinate e indirizzate da un nuovo ruolo dello Stato.

"Condividiamo gli obiettivi e le tempistiche del Green New Deal Europeo rivendicando nella contrattazione con le imprese gli investimenti per la sostenibilità ambientale delle produzioni, ma serve un sostanziale cambio di passo sui percorsi autorizzativi dei nuovi impianti". Si legge in una nota.

"Nel Pnrr c’è una grande carenza di interventi mirati verso la transizione energetica questo è un tema su cui costruire una nostra capacità di mobilitazione proprio perché il governo pubblico dello sviluppo e delle politiche industriali è un terreno decisivo per creare occupazione e per affrontare le grandi transizioni e riconversioni".