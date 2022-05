Brindisi: la guardia medica trasloca temporaneamente in via Santa Teresa

BRINDISI - L’Asl Brindisi comunica che il servizio di Continuità assistenziale (Guardia medica) del Comune di Brindisi sarà trasferito presso i locali del Sert ubicati in Via Santa Teresa a Brindisi con decorrenza 9 maggio 2022. Restano invariate le modalità di accesso al servizio. Il temporaneo trasferimento è dovuto a lavori di adeguamento della sede del Di Summa (ex ospedale).