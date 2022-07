Trasporto pubblico locale, finanziamento per nuovi autobus extraurbani

Approvato dalla Giunta regionale pugliese il programma di investimenti destinati al rinnovo del materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale per gli anni 2018-2021 e 2022-2024, ai sensi del dm n. 80/2022 di modifica del dm n. 223/2020, che ha prorogato dal 28/02/2022 al 31/10/2022 il termine previsto per la formalizzazione dell’ordinativo dei mezzi da acquistare con le risorse assegnate per le annualità 2018-2021. E' così stato predisposto e approvato anche un nuovo schema di disciplinare da sottoscrivere con le aziende di trasporto, soggetti attuatori, al fine di regolamentare complessivamente il finanziamento di 11.447.632,20 euro (contributo pubblico), di cui 6.976.216,66 euro per il quadriennio 2018-2021 e 4.471.415,56 euro per il triennio 2022-2024. Obiettivo finale il rinnovo delle flotte autobus di trasporto pubblico locale impegnate sui servizi interurbani di linea di competenza regionale e provinciale.

“In particolare puntiamo a sostituire gli autobus interurbani a partire dagli Euro 2, soprattutto se non più disponibili al servizio e con maggiore anzianità - ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia - in modo da poter togliere dalla circolazione non solo gli autobus maggiormente inquinanti ma anche quelli più vecchi che hanno bisogno di continua manutenzione, sono spesso fermi nelle officine e fanno aumentare i costi per le aziende. Inoltre vogliamo spingere all’acquisto di autobus extraurbani lunghi con alimentazione diesel Euro 6 o più recente classe di emissione, dotati di tutti gli equipaggiamenti riguardanti la security a bordo e il confort di viaggio (come impianti di climatizzazione dell’aria, indicatori digitali di percorso, modem/router wi-fi)”.

“Oggi abbiamo approvato in Giunta diverse misure volte a migliorare la sicurezza e l’efficacia del trasporto pubblico locale - continua l’assessore – e soprattutto abbiamo ascoltato le richieste dei territori”.

Infatti la Giunta ha ripartito ulteriormente le risorse del Fondo Nazionale Trasporti, così come definite per l’esercizio 2022 con Dgr 595/2022, sulla base di necessità emerse nel corso degli ultimi mesi. Sono stati assegnati ulteriori 61.875,00 euro al Cotrap per potenziare il servizio automobilistico “Pugliairbus” sulla linea Foggia aeroporto – Bari aeroporto con corse giornaliere anche nei giorni festivi nel periodo 01/08/2022-31/12/2022, nelle more degli indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli Ato provinciali. Ed è stata incrementata di 13.658,07 euro la dotazione economica in favore della città metropolitana di Bari per finanziare i seguenti servizi sulla linea Spinazzola - Minervino Murge – Bari gestita da Stp: n. 3 giorni nel periodo di Pasqua dal 14/4/2022 al 19/4/2022 (servizio già effettuato), n. 58 giorni dal 10/6/2022 al 13/9/2022 (con una interruzione del servizio dal 8/8/2022 al 21/8/2022), n. 5 giorni dal 23/12/2022 al 31/12/2022.

“Questi stanziamenti rispondono a sollecitazioni dei territori – spiega Maurodinoia –. Proseguire il servizio di Tpl sulla tratta Spinazzola - Minervino Murge - Bari anche durante il periodo estivo e durante i periodi di chiusura delle scuole rispetta le esigenze di ogni tipo di viaggiatore, degli studenti universitari e dei lavoratori pendolari. Mentre sono stati proprio Camera di Commercio e Confindustria Foggia a evidenziare la necessità di estendere gli attuali servizi di collegamento della città di Foggia con l’aeroporto di Bari anche alla domenica e ai giorni festivi, così da potenziare domanda e offerta. Le risorse a disposizione c’erano e non abbiamo avuto difficoltà ad accogliere segnalazioni e suggerimenti in grado di migliorare il servizio e andare incontro all’utenza”.