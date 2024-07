Trasporto pubblico, sciopero dei mezzi: disagi anche nel Brindisino

BRINDISI - Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno aderito alla manifestazione nazionale di sciopero di 4 ore per il settore del Trasporto pubblico locale in programma per giovedì 18 luglio 2024. Lo rende noto Stp Brindisi.

L’astensione sarà articolata come segue: dalle ore 19:30 alle ore 23:30 nel rispetto del regolamento aziendale (di cui all’art.1 comma 2 della l.146/90 e dell’accordo nazionale 07.02.91) e della delibera n°18/138 del 23.04.2018 della commissione di garanzia, dovranno essere garantiti: i servizi urbani ed extraurbani da e per le Zone industriali di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a ciclo continuo. Poi le corse di corrispondenza per i pendolari delle Zone industriali; tutti i servizi nelle fasce orarie di garanzia: dalle ore 06:00 alle ore 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Nella predetta giornata e nell’orario indicato, con esclusione dei servizi anzidetti, potranno verificarsi cadute dei servizi urbani ed extraurbani. La protesta è contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale.

