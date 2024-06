Trasporto pubblico, sospese due linee bus: cambio collegamenti per ospedale e centro

BRINDISI - Stp Brindisi ha reso noto che, per motivi organizzativi, le linee 31 e 51 dei trasporti pubblici saranno sospese da domani, giovedì 27, a domenica 30 giugno 2024. In ogni caso, i collegamenti da e per l’ospedale Perrino saranno garantiti con la linea 4 ed i collegamenti da e per il Centro di Brindisi con le linee 3 e 5.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui