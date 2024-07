Trasporto pubblico per studenti: Stp Brindisi incontra le scuole

BRINDISI - Questa mattina nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si è svolto un incontro, richiesto da Stp Brindisi e convocato dal presidente della Provincia Toni Matarrelli, al fine di organizzare al meglio il servizio di trasporto pubblico per gli studenti in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2024 - 2025.

Sono stati invitati tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia che si sono confrontati con la presidente di Stp Brindisi Alessandra Cursi e la consigliera on. Elisa Mariano. Presenti al tavolo la vicepresidente della Provincia Antonella Vincenti, la dirigente di Area 1 Fernanda Prete e il dirigente di Area 4 Pasquale Epifani.

Obiettivo comune una programmazione ottimale per lo svolgimento dei servizi rilevando per tempo le esigenze dell'utenza e le eventuali criticità. Dall’incontro è emersa la necessità di avviare un percorso di collaborazione che tenga conto sì dell’autonomia scolastica, ma anche del rispetto istituzionale in una logica di ottimizzazione del servizio. Entro il 19 agosto le scuole dovranno fornire agli uffici competenti le date di inizio delle attività e gli orari di entrata/uscita.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui