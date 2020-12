Trasporto scolastico post festività: al vaglio diverse soluzioni

BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Bellantoni, ha riunito questa mattina, martedì 15 dicembre, in attuazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, un tavolo di coordinamento, istituito, nell’ambito della conferenza provinciale permanente, finalizzato ad una analisi e alle conseguenti proposte per armonizzare gli orari degli istituti scolastici secondari di secondo grado con quelli del trasporto pubblico locale, in vista della ripresa dell’attività scolastica del 7 gennaio 2021. All'incontro hanno partecipato il questore, il direttore generale della Asl, i sindaci dei Comuni della provincia, i rappresentanti della provincia, dell'ufficio scolastico provinciale, i presidenti delle aziende di trasporto pubblico locale, Stp e FerrovieSud-Est.

Nel corso dell'incontro il prefetto ha evidenziato la necessità di operare il contemperamento delle diverse e complesse esigenze, sottese al riavvio dell’attività scolastica in questa fase connotata dall’emergenza da Covid-19, attraverso la redazione di un piano operativo vincolante per le amministrazioni coinvolte. All’esito di questo primo e proficuo confronto, i presenti hanno convenuto su una ipotesi di lavoro che individui una soluzione organizzativa sulla base di una proposta, condivisa dalle istituzioni scolastiche e dalle aziende di trasporto pubblico locale, di diversificazione degli orari scolastici di entrata e di uscita, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla capienza massima del 50 percento dei mezzi del trasporto pubblico locale, di cui verrà valutato il potenziamento.