Panchina "Fai da te" in centro: "Tre anni fa fu distrutta da un'auto e mai sostituita"

SAN PIETRO VERNOTICO - Circa tre anni fa un automobilista perdendo il controllo del veicolo distrusse una panchina sita su un ampio marciapiede. La stessa fu rimossa e mai più sostituita. Alcuni residenti si offrirono per acquistarne una nuova a proprie spese ma fu promesso che sarebbe stata rimpiazzata dall’amministrazione, da allora il silenzio. Oggi qualcuno, pur di avere uno schienale e sedersi per strada, ha posizionato una pignatta per costruzioni edili davanti a un blocco di cemento decorativo già esistente. Nella speranza di “riprodurre” una panchina. Accade a San Pietro Vernotico, precisamente in via Torchiarolo, strada rimessa a nuovo di recente nell’ambito di un progetto di riqualificazione dei centri storici, all’altezza del civico 67.

“Che sarà mai una panchina che manca” si potrebbe chiedere qualcuno, davanti a tanti disagi o disservizi che si vivono in paese. Ma i residenti di quella zona quella panchina la utilizzavano, specie in estate e volevano acquistarla a proprie spese. Si tratta di una strada che porta in piazza del Popolo, e come già detto, di recente riqualificazione. Fu pavimentata, abbellita e gli ampi marciapiedi furono dotati di blocchi di pietra e panchine, oltre che di aiuole. Una panchina fu distrutta da un automobilista che da quanto spiegano alcuni abitanti della zona rimase ignoto.

"Il sindaco fu intercettato vicino alla piazzetta da un piccolo gruppo di residenti (erano tre persone). Ed a lui fu esposto il problema, in quella circostanza disse che avrebbe provveduto a togliere la panca rotta e che avrebbe provveduto alla sostituzione", spiega uno di essi.

“La nostra proposta purtroppo non ha prevalso, è vero pure che non abbiamo richiesto nulla per via ufficiale, ma in cuor nostro abbiamo creduto che la parola del Primo Cittadino avesse avuto lo stesso valore".