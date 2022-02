Tre cartoline dedicate al Carnevale: l'iniziativa di Poste Italiane

BRINDISI - Poste Italiane dedica al Carnevale 2022 tre colorate e animate cartoline filateliche. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa e per sostenere il valore della scrittura: una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico può essere acquistato, dal 21 febbraio al 5 marzo, al prezzo di 0,90 euro a singolo pezzo nei tre uffici postali con sportello filatelico della provincia di Brindisi (Brindisi C., Fasano C. e Francavilla Fontana C.) e negli "Spazi filatelia" del territorio nazionale, dove sarà possibile chiedere l'annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.