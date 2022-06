Tremila chilometri in bici per i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo

SAN VITO DEI NORMANI - In bici, dalla Tunisia a Milano, passando ovviamente per la sua città di origine, San Vito dei Normanni. È l’impresa che sta compiendo in queste settimane Vincenza Lofino, operatrice umanitaria attivamente impegnata nel settore della cooperazione internazionale: 3000 chilometri su due ruote per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di “ResQ – People Saving People”, una onlus nata per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso in mare e attività di sensibilizzazione a terra. L’obiettivo specifico è quello di sostenere i costi relativi alla terza missione nel Mediterraneo di ResQ.

Sbarcata in Italia qualche giorno fa, ha iniziato a risalire lo Stivale e questo sabato 4 giugno è previsto il suo arrivo a San Vito dei Normanni dove – alle 11 - l’attenderà davanti al Municipio il sindaco della città, Silvana Errico.