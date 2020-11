Treni ad alta velocità, anche la Puglia si sta attrezzando

La Puglia si avvicina sempre di più all'alta velocità. Il gruppo Fs ha pubblicato oggi (venerdì 13 novembre) il bando di gara dell'ultimo lotto della linea Av/Ac Napoli-Bari. E' previsto che nel 2021 i cantieri di tutti i lotti della Napoli - Bari siano operativi. Nel 2023 partirà il primo collegamento diretto tra Napoli e Bari con estensione fino a Lecce e Taranto. Sulla nuova linea si viaggerà alla velocità massima di 250 km/h. Entro il 2026 sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e da Bari a Roma in 3 ore. Da Lecce a Napoli in 3 ore e da Lecce a Roma in 4 ore. In poco più di un'ora da Foggia a Napoli e in 2 ore da Foggia a Roma.