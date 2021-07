Trenitalia: 213mila posti offerti nel weekend in Puglia

Oltre 213 mila posti offerti nel weekend, a bordo dei convogli regionali di Trenitalia in Puglia. Come ogni estate le linee più frequentate sono quelle che raggiungono le mete balneari da Barletta a Bari (Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo), da Bari a Monopoli (Torre Quetta, Torre a Mare, Mola di Bari e Polignano a Mare) e da Foggia a Manfredonia (Siponto), nonchè le città a vocazione turistica come Lecce, Ostuni, Fasano e Cisternino.

Nel rispetto della normativa vigente è possibile occupare fino all’80% della capienza massima (posti a sedere + posti in piedi) consentita a bordo treno. Il limite varia a seconda del tipo di treno utilizzato: sui treni Pop possono viaggiare 402 persone, di cui 305 sedute; sui treni formati da 4 Automotrici possono viaggiare 416 persone, di cui 284 sedute; i treni a Piano Ribassato nelle ore di punta possono trasportare fino a un massimo di 687 persone (384 sedute), a seconda del numero di carrozze da cui è composto il treno; i treni Jazz possono accogliere 298 persone, con 216 posti a sedere In caso di necessità Trenitalia è pronta ad attivare un servizio di bus di rinforzo.

Si ricorda che l’app Trenitalia consente di verificare, prima dell’acquisto del biglietto per un treno regionale, il numero di posti ancora disponibili e ne inibisce la vendita in caso di esaurimento. Per questo motivo si consiglia di acquistare il biglietto di ritorno contestualmente a quello di andata e si raccomanda di utilizzare i treni selezionati verificando, in caso di modifica del piano di viaggio, la disponibilità di posti.