Cani gratis in treno, l'iniziativa di Trenitalia contro l'abbandono

Come già anticipato nel servizio sui nuovi servizi di Trenitalia in vista dell'estate che partiranno il 12 giugno prossimo, i cani viaggeranno gratis sulle Frecce e Intercity delle linee Trenitalia: è la scelta dell'azienda per arginare gli abbandoni durante il periodo estivo. Trenitalia sostiene anche quest'anno la campagna contro l'abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana.

A bordo dei treni regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50 per cento rispetto alla tariffa ordinaria. La scelta di fare viaggiare gratis gli animali sui treni a lunga percorrenza come Frecce e Intercity è giustificata dall'azienda con la volontà di arginare gli abbandoni che regolarmente registrano un picco durante la stagione estiva.

In estate, infatti, aumentano gli abbandoni anche se si tratta proprio del periodo migliore per adottare un cane dal canile e vivere una "vacanza bestiale". Complici le ferie, le persone hanno più tempo da dedicare al nuovo arrivato e la prima avventura che possono vivere insieme è quella di una vacanza.