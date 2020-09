Aiutarono un'anziana smarrita: il sindaco omaggia due carabinieri

TORRE SANTA SUSANNA - L’Auser di Torre Santa Susanna omaggerà due carabinieri della locale stazione che lo scorso marzo aiutarono un’anziana in difficoltà. L’evento si svolgerà giovedì prossimo (3 settembre), presso il centro anziani di Torre, nell’ambito delle iniziative che fra oggi (2 settembre) e domenica (6 settembre) sono state organizzate per celebrare la festa dell’anziano.

Dunque è stato previsto un tributo per i militari che in pieno lockdown notarono per le vie del centro un’anziana in pigiama che si era persa e non ritrovava più la strada di casa. I carabinieri si prodigarono a salvare la donna e dopo una serie di accertamenti investigativi riuscirono a ricondurla presso la propria abitazione.

I protagonisti del bel gesto sono il maresciallo Angelo Turco e l’appuntato Giuseppe Baldari. I due riceveranno un riconoscimento sociale dalle mani del sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno. L’iniziativa è stata concepita dal presidente del centro Anziani Auser, Achille Mattiacci, padre di un carabiniere. Sarà presente all’evento anche il comandante della compagnia di Francavilla Fontana, Gianluca Cipolletta.