Moda, al contest Medit summer fashion trionfa “Lo schiaccianoci”

MESAGNE - Un grande successo il concorso in passerella targato svoltosi nella serata di ieri, 25 luglio, nella cornice di una magica piazza Orsini del Balzo: al primo posto, una giovane romantica designer, sarta e modellista di Roma, Martina Tempesta che ha presentato per il contest “Cinema”, un abito dedicato alla pellicola “Lo schiaccianoci e i quattro regni”.

Condotta da Antonella Parziale e dal blogger di moda Danilo Fornaro, la serata si è aperta sulle note di Try di Pink mentre in passerella le modelle fluttuavano tra gli abiti rock proposti dalla stilista mesagnese Anna Maria Caprioli, e gli altri ospiti tra cui Fabio Arsenio, Alta moda Brindisi, l’Atelier Concari di Patrizia da Brescia, Marina D’Antone da Catania, Florenza Lessa artista di Adelfia e le creazioni della giovane creativa Giulia Petronella, Woo. Durante la serata, anche momenti teatrali con l’attrice romana Chiara Pavoni, con una performance contro la violenza sulle donne. In passerella anche gli abiti di Massimo Orsini, presidente della giuria che ha proclamato la vincitrice, che ha sedotto il pubblico con il rosso della propria nuova collezione.

