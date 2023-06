"Troppa ideologia burocratica nella sanità": convocati gli stati generali a Brindisi

BRINDISI - Sanità, la Cgil ha convocato gli stati generali della sanità pubblica e privata e della salute mentale della provincia di Brindisi in assemblea pubblica, nel capoluogo adriatico, in piazza della Vittoria il 13 giugno prossimo alle 18. L'iniziativa è aperta ai cittadini, all'utenza e alle associazioni e organizzazioni della salute territoriali di Brindisi e provincia. La Cgil e la Fp Cgil si dicono "indignate per il cinismo con cui la politica e la sanità hanno abdicato al dovere di garantire i diritti alla salute e alla vita in favore di un'ideologia burocratica che ritiene di poterli asservire al mercato quali beni disponibili, attraverso decisioni tecniche come, ad esempio a dire dello stesso commissario straordinario dell'Asl di Brindisi, la sospensione temporanea dei ricoveri nella Ostetricia di Francavilla Fontana o come il mancato rispetto di normative nazionali e regionali a tutela della salute mentale".

Prosegue la nota del sindacato: "Obiettivo dell'iniziativa è, dunque, un'azione collettiva in grado di stimolare l'autocritica della sanità e della politica locale e regionale al fine di correggere questa miopia nei confronti della deprivazione della comunità brindisina e organizzare un pensiero avanzato e adeguato ad affrontare la complessità della sanità brindisina, con l'obiettivo di spronare i decisori politici a chiudere questo ciclo contro riformatore, iniziato subito dopo la riforma operata tramite la legge 833 del 1978, riuscito male, e di scongiurare l'attuale slancio verso il peggio. Alla luce di quanto sopra descritto e per le motivazioni su esposte, le scriventi Cgil Brindisi e Fp Cgil Brindisi invitano tutti i lavoratori della sanità pubblica e privata e sanitaservice e socio assistenziale, i cittadini, l'utenza le associazioni e le organizzazioni e tutti coloro in indirizzo e non, che abbiano a cuore la tutela del diritto alla salute o che ne siano responsabili a partecipare attivamente agli stati generali della sanità pubblica e privata della provincia di Brindisi per una nuova piattaforma rivendicativa e fattiva, partecipata che si terrà a Brindisi il 13 giugno in piazza della Vittoria alle 18.00".