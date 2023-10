Troppe richieste per l'asilo nido comunale: attivata la sezione Primavera

ORIA - A causa dell'alto numero di richieste pervenute per l'iscrizione al servizio di asilo nido comunale di Oria per l'anno formativo 2023-2024, che ha superato la disponibilità di posti, il Comune ha deciso di attivare la "Sezione Primavera" presso la scuola dell'infanzia "De Marzo".

Questa sezione sarà dedicata ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e seguirà un progetto pedagogico specifico, garantendo qualità, flessibilità e adattamento alle esigenze di questa fascia d'età.

Si legge in una nota dell'ente: "Come Comune ci siamo prodigati per attivare la 'Sezione Primavera', dimostrando il nostro impegno nel fornire soluzioni adeguate alle esigenze della nostra comunità".

A breve, una volta che il locale sarà completo di autorizzazioni, gli interessati saranno contattati dal Comune. Con questa soluzione, verranno coperti ulteriori dieci posti a scorrimento della graduatoria dei buoni servizio regionali.

Tuttavia, si legge sempre nella nota del Comune, "ci dispiace per le famiglie e i piccoli (lattanti) che rimarranno fuori dal servizio ma, che fortunatamente, rappresentano una piccola parte che abbiamo a cuore di sostenere. Cercheremo, anche se non immediate, ulteriori iniziative per non lasciare nessun genitore privo di una rete di supporto".