Truffe agli anziani, alla provincia di Brindisi 16mila euro per contrastare i raggiri

BRINDISI - Poco più di 16mila euro ( per l'esattezza 16mila 761,44) in arrivo dal ministero dell’Interno per la prevenzione delle truffe agli anziani. È il contributo stanziato per il territorio della provincia di Brindisi nell’ambito delle iniziative per la tutela della sicurezza urbana per un totale di 2 milioni di euro per quasi cento province italiane. La quota fissa è di 15mila euro e poi c'è la parte variabile per la popolazione anziana (in base all'ultimo censimento Istat) che, per Brindisi, è stato pari a 1.761,44 euro.

Le risorse destinate sono valide per il biennio 2022-2023 e potranno essere spese per la prevenzione. La misura fa parte di un pacchetto più ampio di 13 milioni e mezzo di euro destinati ai progetti ’Spiagge sicure’, ’Scuole sicure’ e ’Laghi sicuri’. L’impegno finanziario è stato reso possibile anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Le risorse potranno anche essere usate per iniziative di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno e numeri di assistenza per fermare sul nascere i raggiri.