Falsi incidenti: Luigi Galiano sospeso dalla carica di consigliere comunale

FRANCAVILLA FONTANA - L’avvocato Luigi Galiano è stato sospeso di diritto dalla carica di consigliere comunale di Francavilla Fontana. Lo ha deciso il prefetto di Brindisi, sulla base dell’inchiesta sui presunti incidenti falsi o gonfiati in cui è coinvolto il professionista. La notizia della sospensione è stata comunicata nel pomeriggio di oggi dal presidente del consiglio comunale, Domenico Attanasi (foto in basso), agli altri componenti dell’assise, nel corso della seduta.

Lo stesso Galiano non aveva preso parte alla seduta, giustificando la sua assenza tramite comunicazione inoltrata al presidente. Galiano (foto in basso) è indagato insieme ad altre 161 persone. Da quanto appurato dalla guardia di finanza, avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano in una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni delle compagnie assicurative.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della repubblica di Brindisi, lo scorso 14 marzo aveva portato all’esecuzione di una custodia cautelare firmata dal gip Maurizio Saso, a carico di 12 persone, fra cui lo stesso Luigi Galiano, che lo scorso 12 aprile aveva ottenuto i domiciliari.