"TruValMe": la piattaforma che valorizza le bellezze naturali, storiche e culturali della Valle d’Itria

CISTERNINO – La Valle d’Itria si appresta a vivere una rivoluzione nel settore del turismo con il lancio ufficiale di TruValMe, una piattaforma digitale innovativa dedicata alla promozione delle esperienze turistiche autentiche. L’evento di presentazione avrà luogo venerdì 21 giugno alle ore 19 sul suggestivo Ponte della Madonnina a Cisternino.

TruValMe nasce con l’intento di valorizzare le bellezze naturali, storiche e culturali della Valle d’Itria, offrendo ai turisti la possibilità di vivere esperienze uniche e coinvolgenti. Attraverso il sito www.truvalme.it, gli utenti possono prenotare una vasta gamma di attività che esaltano il paesaggio, la storia e le tradizioni locali, trasformando ogni visita in un’avventura indimenticabile.

La piattaforma TruValMe si rivolge a diversi soggetti che possono trarre vantaggio dalla visibilità e promozione offerte. Fornitori di esperienze: organizzatori di escursioni, laboratori artigianali, produttori enogastronomici e altre attività che offrono esperienze autentiche. Strutture ricettive: alberghi, agriturismi, B&B e case vacanza che vogliono arricchire l’offerta ai loro ospiti. Attività di Somministrazione: ristoranti, bar e altre attività legate alla ristorazione tipica locale. Attività Commerciali: negozi di artigianato, prodotti tipici e altre attività commerciali locali. Servizi Turistici: noleggi di biciclette, guide turistiche, trasporti locali e altri servizi utili ai turisti. Enti Pubblici e Associazioni: comuni, pro loco, enti di promozione turistica e associazioni che organizzano eventi e manifestazioni locali.

TruValMe sarà attivo in vari comuni della Valle d’Itria, tra cui: Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, Ostuni, Fasano e Ceglie Messapica. Il gestore della piattaforma è l’Agezia Cesip, mentre l’ente promotore è l’Aps Pro Cisternino Ets. Ulteriori promotori saranno individuati, almeno uno per ogni comune, tra gli enti no profit che vorranno proporsi e collaborare con la piattaforma, che promette di diventare un punto di svolta per la creazione della vacanza su misura.

Tutti i gestori di strutture ricettive, gli esercenti attività commerciali, le attività di somministrazione e i fornitori di servizi turistici sono invitati a partecipare alla presentazione del progetto. Sarà un’opportunità unica per scoprire come TruValMe può valorizzare le offerte e attrarre una clientela più ampia e diversificata. Inoltre, enti pubblici, associazioni e organizzatori di eventi potranno conoscere i vantaggi di utilizzare la piattaforma per promuovere le loro iniziative.

