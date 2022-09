Tullio Marino: "Step burocratici completati per la realizzazione del palaeventi"

BRINDISI - La New Basket Brindisi, che si appresta a presentare la squadra della nuova stagione agonistica, sponsorizzata ancora dall’azienda Happy Casa, avrà l’opportunità rendere ufficiale anche il completamento dell’iter autorizzativo per la costruzione del nuovo Palaeventi che sarà anche la casa del basket per il futuro, oltreché di tutti gli eventi e spettacoli che la città potrà finalmente ospitare.

La società New Basket, aggiudicataria del projet financing per la costruzione e gestione del nuovo impianto che sorgerà in contrada Masseriola, ha infatti avuto proprio nelle ultime ore notizie certe e definitive del completamento dell’iter burocratico, tecnico ed amministrativo, per cui risulta ora in grado di ufficializzare la fine di un percorso ad ostacoli che ha dovuto superare per le innumerevoli difficoltà incontrate, prima di approdare alla odierna e conclusiva definizione.

Marino fa il punto della situazione

“Stiamo giungendo ormai in dirittura di arrivo avendo concluso proprio nelle ultime ore tutti gli step necessari all’avvio dei lavori del progetto New Basket, ma per analizzare la situazione occorre fare chiarezza dividendo le operazioni in tre fasi differenti – ha dichiarato Tullio Marino, general manager della società, che ha seguito con scrupolosità tutto l’iter per conto della New Arena, con l’avvocato Giuseppe Durano”.

“Il primo punto, fondamentale da chiarire - ha spiegato Tullio Marino- riguarda gli aspetti amministrativi e tecnici definitivamente completati in modo positivo, dove si riscontra finalmente il superamento delle più grosse problematiche. Questa fase, avendo conseguito i pareri favorevoli e definitivi degli enti preposti, è in attesa esclusivamente della validazione del progetto definitivo da parte dell’Agenzia Regionale “Asset (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio)’”.





In quale fase è l’acquisizione dei fondi agevolati Pia (Programmi Integrati di Agevolazioni )?

“Il secondo step, infatti, è proprio legato strettamente alla disponibilità della Regione Puglia ed al reperimento dei fondi Pia per la realizzazione della struttura del Palaeventi. Abbiamo già ottenuto una prima delibera provvisoria ed in attesa della definitiva possiamo dire che anche questo aspetto di importanza rilevante è avviato quindi verso una conclusione nel breve periodo”.

Sono superati anche le difficoltà intervenute con il Credito Sportivo?

“Grazie per questa domanda che mi offre la possibilità di fare chiarezza su quest’ultimo step. Abbiamo lavorato con gli operatori del Credito Sportivo con grande intesa per tutto l’estate, compreso il giorno di Ferragosto, per superare le difficoltà sorte nel corso dell’iter autorizzativo e raggiungere l’obiettivo finale voluto da entrambe le parti. L’ultimo punto, infatti, concerne l’ottenimento del mutuo da parte dell’Istituto per il credito sportivo. Questa fase si è distinta per essere stata la più complicata in questo momento storico. Abbiamo lavorato duramente per mettere insieme i pezzi e soddisfare le esigenze dell’istituto di credito e proprio nelle ultime ore abbiamo avuto contezza che anche questo aspetto è positivamente e definitivamente avviato verso la sua fase conclusiva”.